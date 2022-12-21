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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге новое гололёдное дело

    Кабанье стадо присмотрелось к водителю в Репино и посеменило дальше по своим делам

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    В поселке Репино Курортного района автомобилист повстречал деловитых пешеходов. Их было много — целое кабанье стадо, которое ранним утром куда-то спешило по дороге.

    Читатель «Фонтанки»

    Видеозаписью 21 декабря очевидец поделился с «Фонтанкой». Кабаны вышли на дорогу с обочины, а один — возможно, главный — остановился и внимательно посмотрел на машину. Потом стадо собралось вместе и посеменило дальше по дороге.

    Напомним, у кабанов в окрестностях Петербурга начался гон. В это время стадо называют гаремом, а управляют им самка-лидер и самец-вожак.

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