Кабанье стадо присмотрелось к водителю в Репино и посеменило дальше по своим делам

В поселке Репино Курортного района автомобилист повстречал деловитых пешеходов. Их было много — целое кабанье стадо, которое ранним утром куда-то спешило по дороге.
Читатель «Фонтанки»
Видеозаписью 21 декабря очевидец поделился с «Фонтанкой». Кабаны вышли на дорогу с обочины, а один — возможно, главный — остановился и внимательно посмотрел на машину. Потом стадо собралось вместе и посеменило дальше по дороге.
Напомним, у кабанов в окрестностях Петербурга начался гон. В это время стадо называют гаремом, а управляют им самка-лидер и самец-вожак.