Ради безопасных праздников. В Петербурге готово 17 площадок для запуска пиротехники

Петербург готовится к новогодним праздникам — особенно к тому, как сделать их безопасными. В городе уже подготовили 17 площадок для запуска пиротехники, а будет их еще больше.
Об этом 21 декабря заявил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Станислав Базаев. В прошлом году таких площадок было 28 — их создают, чтобы избежать несчастных случаев, которые нередко происходят при запуске пиротехники. В конце декабря список адресов безопасных площадок опубликуют на сайте ГУ МЧС.
Речь об опасностях новогодних гуляний шла на пресс-конференции «Интерфакса». Больше всего бед петербуржцам приносят петарды, отметил врач-комбустиолог отдела термических поражений НИИ имени Джанелидзе Виталий Солошенко. Также нередки зимой обморожения — при первых признаках важно не терять времени и обратиться к врачу.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге запуск фейерверков на Новый год пока не запрещен, — а вот москвичам придется соблюдать тишину после 23:00.