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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Ради безопасных праздников. В Петербурге готово 17 площадок для запуска пиротехники

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    1 комментарий

    Петербург готовится к новогодним праздникам — особенно к тому, как сделать их безопасными. В городе уже подготовили 17 площадок для запуска пиротехники, а будет их еще больше.

    Об этом 21 декабря заявил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Станислав Базаев. В прошлом году таких площадок было 28 — их создают, чтобы избежать несчастных случаев, которые нередко происходят при запуске пиротехники. В конце декабря список адресов безопасных площадок опубликуют на сайте ГУ МЧС.

    Речь об опасностях новогодних гуляний шла на пресс-конференции «Интерфакса». Больше всего бед петербуржцам приносят петарды, отметил врач-комбустиолог отдела термических поражений НИИ имени Джанелидзе Виталий Солошенко. Также нередки зимой обморожения — при первых признаках важно не терять времени и обратиться к врачу.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге запуск фейерверков на Новый год пока не запрещен, — а вот москвичам придется соблюдать тишину после 23:00.

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    Комментарии 1

    Annonym9121 Дек 2022 в 13:55
    Ну по опыту прошлого года что все эти "готово 17 площадок для запуска пиротехники" будут только в Районах типо Приморского , там Просвет , Большевиков там всякие Дыбенко с Красными селами и Шушарами с Мурино .
    А Жители 3 Центральных районов должны за исключением всяких блатных со связями и просто лиц у которых много денег по мнению чиновников должны видимо "Как медведь Лапу сосать" В новогоднюю ночь или на свой Страх и риск боясь нарваться на Ретивого сотрудника который жаждет повысить раскрываемость или просто хочет "Палку на погон" должны озираясь по сторонам даже в дали от зданий пусть как нить маленький Салют или Римскую свечу .
    Потому что по опыту последних 3 - 5 Лет в 3 Центральных районах ( Валилеостровский , Центральный , Петроградский ) никогда не было законных площадок для запуска Фейрверков и не важно маленькая римская Свеча или там какая то коробка на 30 - 60 Зарядов по цене от примерно 8 тысч и дороже .
    это Ущемление полноценного празднования Нового Года ! ! !
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