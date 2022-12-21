Ради безопасных праздников. В Петербурге готово 17 площадок для запуска пиротехники

Петербург готовится к новогодним праздникам — особенно к тому, как сделать их безопасными. В городе уже подготовили 17 площадок для запуска пиротехники, а будет их еще больше.



Об этом 21 декабря заявил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Станислав Базаев. В прошлом году таких площадок было 28 — их создают, чтобы избежать несчастных случаев, которые нередко происходят при запуске пиротехники. В конце декабря список адресов безопасных площадок опубликуют на сайте ГУ МЧС.