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    Понравится патриотам. Госинститут русского языка назвал слово 2022 года

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    Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом уходящего 2022 года «наследие». Об этом сообщили в соцсетях учебного заведения.

    В институте, объясняя выбор, заявили, что сейчас «очень неспокойное время». Именно поэтому кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, «со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться».

    Ранее слово года назвал Кембриджский словарь. По этой версии, словом 2022-го стало «гомер» — неофициальный термин, обозначающий бейсбольный хоум-ран. На сайте словаря это слово искали более 79 тысяч раз. Виной всему стала игра-головоломка Wordle.

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