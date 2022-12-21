Понравится патриотам. Госинститут русского языка назвал слово 2022 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом уходящего 2022 года «наследие». Об этом сообщили в соцсетях учебного заведения.



В институте, объясняя выбор, заявили, что сейчас «очень неспокойное время». Именно поэтому кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, «со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться».

Ранее слово года назвал Кембриджский словарь. По этой версии, словом 2022-го стало «гомер» — неофициальный термин, обозначающий бейсбольный хоум-ран. На сайте словаря это слово искали более 79 тысяч раз. Виной всему стала игра-головоломка Wordle.