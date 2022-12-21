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    Столкновение двух пожарных машин, спешивших в библиотеку в Петербурге, попало на видео

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    ДТП с участием двух пожарных машин в центре Петербурга попало на уличные камеры.

    На запись, оказавшуюся в распоряжении «Фонтанки» 21 декабря попало, как водитель одного из расчетов пытался сократить путь до библиотеки, а ехавшая следом за ним машина не успела затормозить на гололеде.

    «Фонтанка.ру»

    Авария произошла накануне около десяти вечера на перекрестке набережной реки Фонтанки и улицы Ломоносова. Оба расчета спешили на вызов в библиотеку имени Маяковского. Он оказался ложным. В результате столкновения пострадал начальник караула, у него травмировано колено.

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