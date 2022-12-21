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    Попавшие в ДТП в центре Петербурга пожарные машины летели в библиотеку. В больницу увезли одного человека

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    Странные видения о дыме и искрах из трубы библиотеки имени Маяковского стали сигналом для нескольких пожарных частей к выезду. Скорость и скользкая дорога подвели водителей двух из них.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 21 декабря уточнили «Фонтанке», что сообщение о возгорании не подтвердилось. А после ДТП одного из пожарных увезли в больницу, чтобы осмотреть травму ноги.

    «Фонтанка» писала, что ДТП произошло накануне около десяти вечера. Оба автомобиля МЧС ехали с включенными сигналами и проблесковыми маячками.

    В ведомстве отметили, что ежедневно с приходом непогоды в частях проводится инструктаж об осторожности на дорогах.

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