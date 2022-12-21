Попавшие в ДТП в центре Петербурга пожарные машины летели в библиотеку. В больницу увезли одного человека

Странные видения о дыме и искрах из трубы библиотеки имени Маяковского стали сигналом для нескольких пожарных частей к выезду. Скорость и скользкая дорога подвели водителей двух из них.



В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 21 декабря уточнили «Фонтанке», что сообщение о возгорании не подтвердилось. А после ДТП одного из пожарных увезли в больницу, чтобы осмотреть травму ноги.



«Фонтанка» писала, что ДТП произошло накануне около десяти вечера. Оба автомобиля МЧС ехали с включенными сигналами и проблесковыми маячками.

