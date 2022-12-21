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    Принят закон о запрете принудительного сбора биометрии

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    Государственная дума 21 декабря приняла в третьем, заключительном чтении закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физлиц, то есть о единой биометрической системе. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

    Он устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Появится возможность упрощённого удаления данных из системы и контроля за их использованием через «Госуслуги». Отказаться от сдачи биометрии можно будет через «Госуслуги» (отозвав ранее данное согласие на обработку) или в отделениях МФЦ.

    Использовать биометрию детей разрешается только с согласия родителей. Участие иностранных лиц в сборе, обработке и хранении биометрии не допускается, как и передача данных за границу.

    Кроме того, документ уточняет понятие «мобильное приложение ЕБС» и его бесплатное использование гражданами. Для контроля за деятельностью ЕБС планируется сформировать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии.

    Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что собирать из биометрических данных можно только «лицо и голос», а хранение геномной информации окажется под запретом.

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