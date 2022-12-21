Принят закон о запрете принудительного сбора биометрии

Государственная дума 21 декабря приняла в третьем, заключительном чтении закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физлиц, то есть о единой биометрической системе. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.



Он устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Появится возможность упрощённого удаления данных из системы и контроля за их использованием через «Госуслуги». Отказаться от сдачи биометрии можно будет через «Госуслуги» (отозвав ранее данное согласие на обработку) или в отделениях МФЦ.

