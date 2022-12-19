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    Только лицо и голос. Глава Госдумы рассказал об изменениях в законопроекте о биометрии

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    Спикер нижней палаты российского парламента рассказал о том, как законотворцы отреагировали на многочисленные обращения после первого чтения законопроекта о биометрии.

    В своем телеграм-канале Вячеслав Володин 19 декабря, накануне второго чтения, сообщает, что «биометрия принадлежит человеку и собирать данные без его согласия нельзя».

    Спикер уверен, что принятый закон поможет защитить россиян от коммерческих структур, которые собирают биометрические данные незаконно. Поэтому среди поправок в документ есть уточнение, что собирать из биометрических данных можно только лицо и голос, а хранение геномной информации будет под запретом.

    Нельзя принуждать граждан сдавать такие данные под угрозой непредоставления той или иной услуги — как коммерческой, так и государственной.

    Россиянин, уверен Володин, должен иметь право отозвать данное им ранее согласие на сбор биометрических данных. А также данных детей.

    Контролировать всё это можно будет через портал «Госуслуги».

    Если законопроект будет принят, то в дальнейшем за нарушение его положений могут ввести ответственность, вплоть до уголовной.

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