Только лицо и голос. Глава Госдумы рассказал об изменениях в законопроекте о биометрии

Спикер нижней палаты российского парламента рассказал о том, как законотворцы отреагировали на многочисленные обращения после первого чтения законопроекта о биометрии.



В своем телеграм-канале Вячеслав Володин 19 декабря, накануне второго чтения, сообщает, что «биометрия принадлежит человеку и собирать данные без его согласия нельзя».



Спикер уверен, что принятый закон поможет защитить россиян от коммерческих структур, которые собирают биометрические данные незаконно. Поэтому среди поправок в документ есть уточнение, что собирать из биометрических данных можно только лицо и голос, а хранение геномной информации будет под запретом.

