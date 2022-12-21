В тоннеле дамбы на два дня ограничили движение из-за ремонта

Регламентные и ремонтно-восстановительные работы снова ограничили движение в тоннеле дамбы Петербурга. На этот раз их вели на внутреннем кольце.



С 21 по 22 декабря вводятся ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны автодорожного тоннеля судопропускного сооружения С-1, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Для ввода и вывода подъемной техники движение могут также перекрывать перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.