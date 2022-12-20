На дамбе перекроют две полосы для ремонта оборудования моста

На петербургской дамбе ограничат движение транспорта 21 декабря. Там будут ремонтировать оборудование моста судопропускного сооружения С-2.
Ограничения вводятся на Невской стороне дамбы — на участке со 132-го по 133-й километр внутреннего кольца скоростной автодороги, сообщает 20 декабря пресс-служба Дирекции КЗС. В среду, 21 декабря, там будут закрыты правая и средняя полосы.
Напомним, что сегодня на дамбе еще действует ограничение движения по полосам в тоннеле судопропускного сооружения С-1 на внешнем кольце.