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    На дамбе перекроют две полосы для ремонта оборудования моста

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    На петербургской дамбе ограничат движение транспорта 21 декабря. Там будут ремонтировать оборудование моста судопропускного сооружения С-2.

    Ограничения вводятся на Невской стороне дамбы — на участке со 132-го по 133-й километр внутреннего кольца скоростной автодороги, сообщает 20 декабря пресс-служба Дирекции КЗС. В среду, 21 декабря, там будут закрыты правая и средняя полосы.

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    Напомним, что сегодня на дамбе еще действует ограничение движения по полосам в тоннеле судопропускного сооружения С-1 на внешнем кольце.

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