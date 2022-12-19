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    Движение в тоннеле дамбы на два дня ограничил ремонт

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    В автодорожном тоннеле петербургской дамбы ближайшие два дня будут проводить регламентные и ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение там ограничили, а иногда могут и перекрыть.

    С 19 по 20 декабря в тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга на внешнем кольце скоростной автодороги введены временные ограничения движения по полосам, сообщает 19 декабря пресс-служба Дирекции КЗС. Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники могут останавливать движение перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

    Водителей просят следить за информацией на табло и ограждениями, соблюдать требования разметки и знаков и не нарушать скоростной режим.

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