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    Два десятка жителей коммуналок в центре Петербурга проведут утро в автобусе из-за пожара

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    Пожар в Центральном районе собрал пробку на набережной Фонтанки. Горела коммуналка.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 декабря, сообщение о возгорании на третьем этаже дома 76 по набережной реки Фонтанки поступило в 8:14. Первые расчеты были на месте уже через несколько минут.

    В ходе разведки выяснилось, что горит комната площадью 15 квадратных метров в 14-комнатной коммунальной квартире.

    Из самой квартиры эвакуировали 15 человек, а с вышележащих этажей еще восьмерых. К месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс» для их размещения.

    К 8:53 пожар был локализован силами четырех расчетов. В комнате обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

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