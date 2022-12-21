Два десятка жителей коммуналок в центре Петербурга проведут утро в автобусе из-за пожара

Пожар в Центральном районе собрал пробку на набережной Фонтанки. Горела коммуналка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 декабря, сообщение о возгорании на третьем этаже дома 76 по набережной реки Фонтанки поступило в 8:14. Первые расчеты были на месте уже через несколько минут.



В ходе разведки выяснилось, что горит комната площадью 15 квадратных метров в 14-комнатной коммунальной квартире.



Из самой квартиры эвакуировали 15 человек, а с вышележащих этажей еще восьмерых. К месту направлен автобус ГУП «Пассажиравтотранс» для их размещения.

