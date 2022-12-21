AP: США передадут Украине ЗРК Patriot

В новый пакет американской военной помощи Украине на 1,8 млрд долларов будут впервые включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. Об этом 21 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

Эта мера, говорят собеседники агентства, сигнализирует о расширении со стороны США поставок видов современного вооружения.

Также Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM. Сейчас Пентагон работает над модификацией этих бомб для украинских вооруженных сил.



Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря окажется в Вашингтоне на встрече с Джо Байденом.