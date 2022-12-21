Новогодние мосты Петербурга — сейчас и 15 лет назад. Сравните, как было и как стало

С приближением Нового года мосты Петербурга засияли яркими огнями. Показываем, чем любоваться в центре города, кроме архитектуры и ёлки на Дворцовой.



Фотограф «Фонтанки» 21 декабря прогулялся по центру городу и запечатлел для вас праздничное убранство мостов.

