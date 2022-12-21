Новогодние мосты Петербурга — сейчас и 15 лет назад. Сравните, как было и как стало

С приближением Нового года мосты Петербурга засияли яркими огнями. Показываем, чем любоваться в центре города, кроме архитектуры и ёлки на Дворцовой.
Фотограф «Фонтанки» 21 декабря прогулялся по центру городу и запечатлел для вас праздничное убранство мостов.
А помните, как выглядели эти мосты в нулевых? В архиве СПб ГБУ «Мостотрест» сохранились их фотографии 15-летней давности.
Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский мосты украшали снежинки и звезды, гирлянды и имитации хрустальных подвесок. На Тучковом мосту «вырастали» яркие елочки, которые переливались всеми цветами. Новогоднее украшение получил тогда и «сын лейтенанта Шмидта» — конструкция, которую сейчас можно увидеть только на фотографиях. Так называли временный мост-дублер, возведенный на время реконструкции Благовещенского моста. Для встречи нового 2007 года его украсили витыми световыми лентами.