    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -11

    1 м/с, ю-в

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69eur73.34

    КАД встала в 10-километровом заторе, на Софийской редкие 9 баллов

    3127
    1 комментарий

    В ожидании обещанных синоптиками гололеда и ледяного дождя петербуржцы разъезжаются по домам через 6-балльные пробки — традиционные для вечера вторника, но местами автомобилистам приходится ползти.

    Фото: Яндекс.Карты
    Фото: Яндекс.Карты
    ПоделитьсяПоделиться

    К семи часам вечера 20 декабря загруженность петербургских дорог снизилась до 6 баллов по шкале «Яндекса». Традиционно плотное движение наблюдается в районе площади Восстания, Староневского и Суворовского проспектов, на мосту Александра Невского. Выборгская набережная стоит в северном направлении, Арсенальная и Свердловская — в сторону Большеохтинского моста.

    Необычно плотная пробка скопилась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. Затор растянулся более чем на 10 километров от Мурманского шоссе до Софийской. В нём можно потерять около 48 минут, предупреждает «Яндекс».

    Значительно сильнее обычного загружена и Софийская улица. По данным сервиса, к половине седьмого часа вечера там 9 баллов.

    Синоптики предупреждают, что ночью сложностей на дорогах добавит погода. В городе и области ждут очень сильный гололёд и ледяной дождь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close