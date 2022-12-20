КАД встала в 10-километровом заторе, на Софийской редкие 9 баллов

В ожидании обещанных синоптиками гололеда и ледяного дождя петербуржцы разъезжаются по домам через 6-балльные пробки — традиционные для вечера вторника, но местами автомобилистам приходится ползти.

К семи часам вечера 20 декабря загруженность петербургских дорог снизилась до 6 баллов по шкале «Яндекса». Традиционно плотное движение наблюдается в районе площади Восстания, Староневского и Суворовского проспектов, на мосту Александра Невского. Выборгская набережная стоит в северном направлении, Арсенальная и Свердловская — в сторону Большеохтинского моста.

Необычно плотная пробка скопилась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. Затор растянулся более чем на 10 километров от Мурманского шоссе до Софийской. В нём можно потерять около 48 минут, предупреждает «Яндекс».



Значительно сильнее обычного загружена и Софийская улица. По данным сервиса, к половине седьмого часа вечера там 9 баллов.



Синоптики предупреждают, что ночью сложностей на дорогах добавит погода. В городе и области ждут очень сильный гололёд и ледяной дождь.

