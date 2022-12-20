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    Вспышка неизвестной болезни в Афганистане: заразились не менее 80 человек, умерли двое детей

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    Медики зафиксировали вспышку нового неизвестного заболевания на юге Афганистана. Об этом со ссылкой на местные власти 20 декабря сообщается в соцсетях телеканала Tolo news.

    Уточняется, что от неизвестной болезни уже умерли двое детей в провинции Забуль. В районе Шаджой на востоке этого региона за сутки заразились не менее 80 человек.

    О каком именно заболевании идёт речь, пока неизвестно. Основные его симптомы: сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа.

    Напомним, год назад «Фонтанка» писала о вспышке новой неизвестной болезни в Северо-Восточной Африке, от которой за несколько недель умерли как минимум 89 человек.

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