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Неизвестная болезнь появилась в Африке, умерли уже десятки людей

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За несколько недель на востоке Южного Судана (Северо-Восточная Африка) как минимум 89 человек умерли от неизвестной болезни. Об этом сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на южноафриканскую радиостанцию SABC.

Эпицентром заболевания стал штат Джонглей. Всемирная организация здравоохранения уже направила туда целевую группу для проведения экстренных исследований.

Большинство заболевших живут в тех районах, где в 2021 году было крупнейшее за последние 60 лет наводнение. Международные организации насчитали 89 жертв. Местные власти информируют о «множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить». Изначально предполагалось, что это холера, но проверки не подтвердили эту информацию.

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Комментарии (19)

Daster
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vader
Ну, вот и новый вирус, обещанный Гейтсом.
263898651
Скоро у все привитых?
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