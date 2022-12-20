Госдума приняла законопроект о снижении максимальных ставок по микрозаймам

Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% годовых. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Банка России.
Таким образом, максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кроме того, документ устанавливает предельную задолженность по кредитам сроком до года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа. «После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
Поправки, ужесточающие условия выдачи микрозаймов, были внесены в Госдуму в ноябре 2021 года. Во время обсуждения законопроекта выдвигались разные предложения, в том числе о снижении предельной ставки до 0,5%, но ЦБ такую инициативу не поддержал. Участники рынка МФО говорили, что настолько низкая ставка сделает работу части организаций убыточной, а другие будут вынуждены усилить проверку клиентов и чаще отказывать им. Получившие отказ могут отправиться искать быстрые займы на черном рынке.
В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 июля 2023 года.