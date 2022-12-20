Госдума приняла законопроект о снижении максимальных ставок по микрозаймам

Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% годовых. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Банка России.



Таким образом, максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кроме того, документ устанавливает предельную задолженность по кредитам сроком до года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа. «После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

