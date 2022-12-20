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    Стоимость голубого топлива в Европе выросла на фоне новостей о взрыве на газопроводе в Чувашии

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    Стоимость газа в Европе выросла почти до $ 1 260 за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о взрыве на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Так, общий рост цены с начала дня превышает 5%. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $ 1 258 за 1 тыс. куб. м, или € 114,325 за МВт·ч.

    «Фонтанка» писала, что около деревни Ямбахтино в Чувашии загорелся газопровод. В МЧС республики уточнили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром 1 420 мм. Три человека погибли, ещё один ранен.

    Газопровод построен в 1983 году для поставки природного газа странам Центральной и Западной Европы. По нему голубое топливо транспортируется из Сибири. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

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