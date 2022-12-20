Взятки и полмиллиона в ресторанах. В Петербурге отправили в колонию экс-замдиректора психоневрологического интерната

В Петербурге огласили приговор экс-замдиректора психоневрологического интерната № 9 Дмитрию Могилевскому. Он отправится в колонию за взяточничество и превышение должностных полномочий — в том числе за манипуляцию со счетом недееспособного пациента, сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

С августа 2016 года по декабрь 2017-го Могилевский получил более 5,5 миллиона рублей от бизнес-леди — взамен интернат закупал у нее белковое питание за счет больных, и взятка составила 30% от взятых у них денег. Кроме того, женщина обеспечила Могилевскому и его сотрудникам недешевый досуг в местных ресторанах: за несколько месяцев они оставили там больше полумиллиона рублей. Эти же сотрудники интерната работали с документами, связанными со снятием денег со счетов недееспособных пациентов, и составляли отчеты об их расходовании. Могилевский же подписывал заключения врачебных комиссий — в них говорилось о пользе белкового питания для больных.



На этом Могилевский не остановился: в 2017 году обогатился на 370 тысяч рублей, поспособствовав заключению контракта на стрижку и бритье пациентов. Исполнителем был индивидуальный предприниматель, а сумма сделки составила 1,6 миллиона рублей. Через два года Могилевский провернул махинацию с документами недееспособного мужчины, который лежал в интернате. Пациенту требовалась хирургическая помощь, его нужно было перевести в специализированный стационар. Могилевский велел подчиненным этого не делать, а еще отметить в истории болезни, что мужчине вовремя оказали необходимые медицинские услуги. При этом замдиректора точно знал, что никаких хирургов в интернате нет, как и лицензии на такую деятельность, но оплату за неоказанные услуги получить хотел. В итоге больной находился в интернате лишнюю неделю — пока его не осмотрел врач в рамках экспертизы, назначенной по делу.

