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Замдиректора красносельского психинтерната отправляют в суд. Его обвиняют в коррупции и домашнем насилии

Сотрудника психинтерната в Петербурге будут судить за взятки и избитую жену

Завершено расследование дела заместителя директора по медицинской части психоневрологического интерната №9 в Красном Селе. По версии следствия, идеальным Дмитрий Могилевский не был ни на работе, ни в семье.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 21 мая, к финалу обвинение Могилевского приросло новыми эпизодом взяток. Предполагается, что практически весь 2017 год он получал деньги от предпринимателя, которому нужны были подписи на документах по оказанию парикмахерских услуг живущим в интернате. Речь идёт о 370 тысячах рублей.

С августа 2016 года по декабрь 2017-го Могилевский, уверено следствие, обогатился на 5,5 млн рублей — столько якобы занесла бизнес-леди в благодарность за то, что нужную коммерческую фирму обеспечили контрактом на поставку белкового питания для пациентов. Также в обвинении упоминаются рестораны MAMALЫGA и «Бахрома», куда замдиректора будто бы ходил на особых условиях, и заполнение истории болезни недееспособного пациента задним числом и недостоверными сведениями.

В семье у 50-летнего Могилевского тоже не всё гладко, полагают в СК, добавив к статьям о взяточничестве, превышении должностных полномочий ещё причинение лёгкого вреда здоровью. Установить удалось один эпизод: ссору в апреле 2019 года, когда обвиняемый избил жену.

В следственный изолятор замдиректора ПНИ №9 отправили в марте прошлого года. СК сообщает, что в ближайшее время его дело будет передано в суд.

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