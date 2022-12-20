Массажеры — в подарок другу. Убийца сотрудницы петербургского секс-шопа поплатился свободой

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Кириллу Васильеву, которого признали виновным в убийстве сотрудницы магазина для взрослых и разбое. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет.
О приговоре 20 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Васильев частично признал вину — заявил, что совершил «неквалифицированное убийство и кражу», а мастурбаторы, которые забрал из магазина, хотел подарить другу с проблемами в личной жизни. В последнем слове фигурант отметил, что не помнит внешность девушки, на которую напал.
Ранее Васильев заявлял, что в показаниях импровизировал на основе сказанного следователем. Суд остановился на такой версии событий: в феврале мужчина пришел в секс-шоп на улице Дыбенко и потребовал, чтобы консультантка прошла с ним в подсобку. Когда та отказалась, Васильев нанес ей множество ударов ножом, девушка упала, ударившись головой о столик, и через некоторое время скончалась. Убийца же вынес из магазина два мастурбатора на общую сумму в 2,6 тысячи рублей.