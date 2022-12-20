    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-в

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd66.35eur70.62

    Массажеры — в подарок другу. Убийца сотрудницы петербургского секс-шопа поплатился свободой

    1530
    2 комментария

    Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Кириллу Васильеву, которого признали виновным в убийстве сотрудницы магазина для взрослых и разбое. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет.

    О приговоре 20 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Васильев частично признал вину — заявил, что совершил «неквалифицированное убийство и кражу», а мастурбаторы, которые забрал из магазина, хотел подарить другу с проблемами в личной жизни. В последнем слове фигурант отметил, что не помнит внешность девушки, на которую напал.

    Ранее Васильев заявлял, что в показаниях импровизировал на основе сказанного следователем. Суд остановился на такой версии событий: в феврале мужчина пришел в секс-шоп на улице Дыбенко и потребовал, чтобы консультантка прошла с ним в подсобку. Когда та отказалась, Васильев нанес ей множество ударов ножом, девушка упала, ударившись головой о столик, и через некоторое время скончалась. Убийца же вынес из магазина два мастурбатора на общую сумму в 2,6 тысячи рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close