«России вновь брошен вызов». Путин вручил ордена Пушилину, Пегову, Симоньян и другим

В Екатерининском зале Кремля 20 декабря состоялась церемония вручения государственных наград. Среди лауреатов — чиновники, ученые, блогеры, журналисты, преподаватели, матери-героини, военнослужащие — участники СВО на Украине. Всего были награждены 28 человек.

Президент Владимир Путин в своем вступительном слове отметил, что отмеченные наградами выдающиеся граждане России внесли огромный вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал глава государства.

