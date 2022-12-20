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    Боевые действия на Украине

    «России вновь брошен вызов». Путин вручил ордена Пушилину, Пегову, Симоньян и другим

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    В Екатерининском зале Кремля 20 декабря состоялась церемония вручения государственных наград. Среди лауреатов — чиновники, ученые, блогеры, журналисты, преподаватели, матери-героини, военнослужащие — участники СВО на Украине. Всего были награждены 28 человек.

    Президент Владимир Путин в своем вступительном слове отметил, что отмеченные наградами выдающиеся граждане России внесли огромный вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.

    «Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал глава государства.

    Звездами Героев России награждены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков. Орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены в том числе врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов награжден орденом Мужества — он пришел на церемонию на костылях. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян получила орден Почёта. Также среди награжденных — продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко.

    Симоньян поблагодарила Путина за то, что он «мочит людоедов». Пушилин выразил уверенность, что ДНР в составе России справится со всеми стоящими перед ней задачами. А Пасечник отметил, что орден — не только его награда, но и всех жителей Луганской республики.

    Владимир Путин в заключение добавил, что постоянно думает о военных, участвующих в спецоперации на Украине. «Я искренне считаю, что все они герои. Все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности», — сказал глава государства.

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