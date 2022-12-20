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    Путин наградил мать-героиню Ирину Скрипко из Петербурга

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    Президент России Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» многодетной матери из Петербурга — Ирине Борисовне Скрипко. Мероприятие прошло 20 декабря в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

    Фото: Скриншот с трансляции телеканала «Вести»
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    «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — объявил диктор протокольных мероприятий.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что президент присвоил женщине звание «Мать-героиня». Соответствующий указ глава государства подписал 26 ноября.

    На 2020 год Ирина вместе с мужем Александром воспитала 13 детей, из них девять сыновей и четыре дочери. Семья живёт в Московском районе. В 2009 году супруги Скрипко были награждены орденом «Родительская слава», в 2018 году одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года». В прошлом году Ирине и Александру присвоили почётное звание «За заслуги в воспитании детей» I степени и вручили медаль «За любовь и верность».

    Напомним, Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» в августе текущего года. Его дают женщинам, которые воспитали минимум 10 детей. Согласно указу, таким отличившимся матерям положено единовременное поощрение в виде миллиона рублей. Скрипко стала первой матерью-героиней в Петербурге. А нынешняя церемония — первое вручение этой награды после её возрождения в современной России.

    Фото: Скриншот с трансляции телеканала «Вести»

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