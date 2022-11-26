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    В Петербурге появилась первая «Мать-героиня». Путин присвоил новое звание матери тринадцати детей

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    Президент присвоил звание «Мать-героиня» петербурженке Ирине Скрипко. Указ Владимир Путин подписал 26 ноября.

    На 2020 год Ирина вместе с мужем Александром воспитала 13 детей: девять сыновей и четырех дочерей. Семья проживает в Московском районе. В 2009 году супруги Скрипко награждены орденом «Родительская слава», в 2018 году стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года». В прошлом году Ирине Борисовне и Александру Владимировичу было присвоено почетное звание «За заслуги в воспитании детей» I степени и вручена медаль «За любовь и верность».

    Звание «Мать-героиня» Владимир Путин учредил в августе 2022 года. Его дают женщинам, воспитавшим минимум 10 детей. Согласно указу, матери-героине положено единовременное поощрение в размере миллиона рублей. Ирина Скрипко стала первой «Матерью-героиней» в Петербурге.

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