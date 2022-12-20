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    «В оливье не должно быть свинины и конины». «Зенит» снял новогодний ролик с бразильцами, которые смотрят «Иронию судьбы»

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    Бразильские легионеры «Зенита» в новом ролике петербургского клуба приняли участие в традиционном праздновании Нового года в России.

    Густаво Мантуан занялся готовкой салата оливье, Вендел писал письма Деду Морозу, Родригао смотрел «Иронию судьбы», а Иван сходил в баню с фотографом «Зенита» Вячеславом Евдокимовым.

    «Главное — добавить в оливье тёртое яблочко. Так вкуснее будет, ага. И запомни: в салате не должно быть свинины и конины тоже», — дал ценный совет Евдокимов.

    Далее в дом к бразильцам приходят российские игроки, и они все начинают отмечать. По телевизору звучит новогоднее поздравление главного тренера Сергея Семака. «Желаю вам всего самого наилучшего. Помните о том, как важно уметь слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом!» — сказал Семак.

    В конце зенитовцы «косплеят» давно ставший мемом ролик «Новый год» группы «Стекловата».

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