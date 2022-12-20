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    Рейтинг самых пьяных регионов РФ возглавили Сахалин, Чукотка, Курганская область и Бурятия

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    Депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев представил 20 декабря аутсайдеров рейтинга трезвости. По итогам 2022 года с алкоголем явные проблемы в Сахалинской области, Чукотском автономном округе, Курганской области и Бурятии.

    Следом, как сообщает ТАСС, идут Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми, Кировская область, Алтай и Архангельская область. Москва в рейтинге занимает 18-е место, Петербург — 12-е. По сравнению с прошлым годом город поднялся на одну строчку.

    Самыми трезвыми регионами традиционно стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. За ними — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Калмыкия, Ростовская, Белгородская и Волгоградская области.

    Рейтинг трезвости составляется ежегодно, опираясь на смертность от алкоголя, отравления, число состоящих на учете с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольные психозы», а также на данные о росте количества преступлений на алкогольной почве. Кроме того, при составлении рейтинга учитываются продажи алкоголя в литрах чистого спирта.

    Ранее в Минздраве заявили, что в российских селах заболеваемость алкоголизмом за год выросла на 7 %.

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    Алкоголизация
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