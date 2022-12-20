Рейтинг самых пьяных регионов РФ возглавили Сахалин, Чукотка, Курганская область и Бурятия

Депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев представил 20 декабря аутсайдеров рейтинга трезвости. По итогам 2022 года с алкоголем явные проблемы в Сахалинской области, Чукотском автономном округе, Курганской области и Бурятии.



Следом, как сообщает ТАСС, идут Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми, Кировская область, Алтай и Архангельская область. Москва в рейтинге занимает 18-е место, Петербург — 12-е. По сравнению с прошлым годом город поднялся на одну строчку.