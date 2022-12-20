Конгресс США хочет выделить на ядерный арсенал более $17 млрд в 2023 году

Американский конгресс намерен выделить на поддержание в боеготовности ядерного арсенала США в 2023-м финансовом году более 17 миллиардов долларов. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном 20 декабря на сайте Сената Конгресса США.



В общей сложности на деятельность Минэнерго предлагается направить $46,5 млрд — на $1,6 млрд больше, чем в текущем финансовом году. На $625 млн (до $8,1 млрд) предложено увеличить расходы на научные исследования, а $200 млн направить на кибербезопасность ядерного сектора.

В свою очередь, $2,4 млрд заложено в законопроекте на предотвращение распространения ядерных вооружений и материалов. Ещё одна статья расходов — 2 миллиарда — на разработку ядерных реакторов для ВМС.

