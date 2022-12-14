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    НАТО на четверть увеличило военный бюджет на 2023 год

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    Страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты на 2023 год. Гражданский установлен на уровне 370,8 млн евро, военный бюджет — на уровне 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, соответственно, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Альянса, опубликованном по итогам заседания в среду, 14 декабря.

    Как пояснили в пресс-службе НАТО, гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные и программные расходы штаб-квартиры Альянса и её международного штаба. Военный бюджет, в свою очередь, покрывает операционные расходы штаба командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

    Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK заявил, что боится того, что ситуация на Украине выйдет из-под контроля и перерастёт в большую войну между Альянсом и Россией. При этом он всё же выразил уверенность, что такого сценария удастся избежать.

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