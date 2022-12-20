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    На Марата снег «сбрасывают с крыши прямо на машины», но «там всё нормально»

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    С крыши дома 49 по улице Марата «с грохотом сбрасывают снег прямо на машины». Об этом 20 декабря «Фонтанке» рассказал читатель и подкрепил свои слова видеозаписью.

    читатель «Фонтанки» Лев

    На кадрах действительно видно, что снег минимум дважды попадает по одной из двух припаркованных рядом машин, а в остальное время падает в опасной близости от них.

    В пресс-службе ТСЖ «Фонтанке» заявили, что снег сбрасывают «не прямо на машины». «Там стоят два человека, контролируют. Там всего лишь одна машина, не волнуйтесь, всё у нас нормально», — ответили в товариществе и поспешили завершить разговор.

    Напомним, с ноября в Петербурге обнаружили более тысячи нарушений при уборке снега. Организациям, которые не приняли меры, чтобы устранить проблемы, объявили в общей сложности более 400 предостережений.

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