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    Это было ожидаемо. Чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку — 2024 в России не состоятся

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    Международный союз конькобежцев (ISU) прислал уведомление Союзу конькобежцев России о переносе чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и шорт-треку из РФ. Об этом со ссылкой на члена исполкома СКР Сергея Орлова 20 декабря сообщает ТАСС.

    По словам Орлова, в СКР пришло соответствующее письмо, которое «было вполне ожидаемо». Где теперь планируется провести чемпионаты Европы — 2024, в письме ISU не уточняется.

    Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти в подмосковной Коломне 5–7 января 2024 года. В свою очередь, чемпионат Европы по шорт-треку планировалось провести 12–14 января того же года в Сочи.

    Напомним, что после начала военной операции на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. К этой рекомендации прислушались практически все федерации, за редким исключением.

    Позднее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о двух вариантах возвращения россиян на Олимпийские игры.

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