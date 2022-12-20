Это было ожидаемо. Чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку — 2024 в России не состоятся

Международный союз конькобежцев (ISU) прислал уведомление Союзу конькобежцев России о переносе чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и шорт-треку из РФ. Об этом со ссылкой на члена исполкома СКР Сергея Орлова 20 декабря сообщает ТАСС.
По словам Орлова, в СКР пришло соответствующее письмо, которое «было вполне ожидаемо». Где теперь планируется провести чемпионаты Европы — 2024, в письме ISU не уточняется.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти в подмосковной Коломне 5–7 января 2024 года. В свою очередь, чемпионат Европы по шорт-треку планировалось провести 12–14 января того же года в Сочи.
Напомним, что после начала военной операции на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. К этой рекомендации прислушались практически все федерации, за редким исключением.
Позднее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о двух вариантах возвращения россиян на Олимпийские игры.