Госдума уточнила ответственность иноагентов за нарушения. Закон уже принят

Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Изменения закрепляются в КоАП и предполагают штрафы от 2 тысяч до миллиона рублей. Если иноагент злостно уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом, ему может грозить и уголовное дело.
Иноагент обязан предоставлять необходимые сведения в уполномоченный орган, сообщать о своем статусе, публиковать отчет о своей деятельности и соблюдать некоторые другие ограничения.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий распространять материалы иноагентов среди детей. Также иноагентам запретили заниматься организацией публичных мероприятий, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вести преподавательскую и просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и некоторую другую.