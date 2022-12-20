    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-в

    761мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.35eur70.62

    Госдума уточнила ответственность иноагентов за нарушения. Закон уже принят

    1592
    6 комментариев

    Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Изменения закрепляются в КоАП и предполагают штрафы от 2 тысяч до миллиона рублей. Если иноагент злостно уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом, ему может грозить и уголовное дело.

    Иноагент обязан предоставлять необходимые сведения в уполномоченный орган, сообщать о своем статусе, публиковать отчет о своей деятельности и соблюдать некоторые другие ограничения.

    Ранее Госдума приняла закон, запрещающий распространять материалы иноагентов среди детей. Также иноагентам запретили заниматься организацией публичных мероприятий, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вести преподавательскую и просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и некоторую другую.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close