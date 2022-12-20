Госдума уточнила ответственность иноагентов за нарушения. Закон уже принят

Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Изменения закрепляются в КоАП и предполагают штрафы от 2 тысяч до миллиона рублей. Если иноагент злостно уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом, ему может грозить и уголовное дело.

Иноагент обязан предоставлять необходимые сведения в уполномоченный орган, сообщать о своем статусе, публиковать отчет о своей деятельности и соблюдать некоторые другие ограничения.