В Подмосковье количество пострадавших при обрушении строительных лесов увеличилось до 16 человек

При обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадали 16 человек. Из них шесть всё ещё остаются в больнице. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Леса вместе с рабочими рухнули в понедельник, 19 декабря. Спасению пострадавших мешали сугробы.
MSK1.RU пишет, что строительные леса обрушились во время капитального ремонта дома на Краснознаменной, 19. Работами по утеплению фасада одноподъездной двенадцатиэтажки занималась компания «Стиль-1».
В группе Краснознаменска во «ВКонтакте» показали машину медиков, застрявшую в снегу. Во двор, к месту ЧП, её пришлось толкать.