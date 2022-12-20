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    В Подмосковье количество пострадавших при обрушении строительных лесов увеличилось до 16 человек

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    При обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадали 16 человек. Из них шесть всё ещё остаются в больнице. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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    Леса вместе с рабочими рухнули в понедельник, 19 декабря. Спасению пострадавших мешали сугробы.

    MSK1.RU пишет, что строительные леса обрушились во время капитального ремонта дома на Краснознаменной, 19. Работами по утеплению фасада одноподъездной двенадцатиэтажки занималась компания «Стиль-1».

    В группе Краснознаменска во «ВКонтакте» показали машину медиков, застрявшую в снегу. Во двор, к месту ЧП, её пришлось толкать.

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