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    По телефону каждые 15 минут. В Петербурге полиция «полюбовалась» на ловкость карманницы и схватила за руку до рекорда

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    Уголовный розыск Петербурга задержал любительницу чужих карманов с поразительной продуктивностью.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, 24-летнюю ловкачку оперативники «карманного» отдела заприметили на Невском проспекте. У дома 13 она оставила без iPhone XR 45-летнюю жительницу Ярославля. После этого девушка быстро запрыгнула в такси и поехала на Лиговский проспект. Там от её ловких рук пострадали еще семь женщин. К концу второго часа, когда у дома 44 по Лиговскому проспекту из кармана куртки 27-летней москвички пропал флагманский «iPhone 14 Pro Max», подозреваемая была задержана.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Все восемь телефонов у нее изъяли. Общая сумма ущерба составила почти 450 тысяч рублей.

    По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Пока девушка задержана в порядке статьи 91 УПК на двое суток. Полиция планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения.

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