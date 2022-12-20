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    Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

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    4 комментария

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о создании управлений в четырёх новых субъектах Российской Федерации — для того, чтобы «обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов». Теперь в стране 89 управлений Роспотребнадзора. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ведомства.

    «Документом предусмотрено создание четырех новых управлений — Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной республике, Управления по Луганской народной республике, Управления по Запорожской области и Управления по Херсонской области», — говорится в сообщении.

    Руководители новых управлений стали главными государственными санитарными врачами этих регионов. Также там образованы центры гигиены и эпидемиологии.

    Напомним, президент Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности 20 декабря заявил, что обстановка в четырёх новых регионах сейчас «крайне сложная».


    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября. По данным Минобороны, Россия не контролирует города Запорожье и Херсон.


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    ДНР и ЛНРРоспотребнадзорМедицинаХерсонская областьЗапорожская областьНовые регионы РФ
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    chip120 Дек 2022 в 09:22
    Нужное решение! А на лечение больных детей из новых областей тоже будем смс переводами деньги собирать, квот то в РФ на детей стабильно нет? Надо бы заранее запустить программу и назначить чиновников руководить финансовым потоком!
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