Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о создании управлений в четырёх новых субъектах Российской Федерации — для того, чтобы «обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов». Теперь в стране 89 управлений Роспотребнадзора. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ведомства.



«Документом предусмотрено создание четырех новых управлений — Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной республике, Управления по Луганской народной республике, Управления по Запорожской области и Управления по Херсонской области», — говорится в сообщении.

