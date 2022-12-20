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    Богатыри против радуги — 2. Подростки из сада Сан-Галли снова задержаны, теперь по уголовному делу

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    Подростки, которых в ноябре задержали после драки в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, снова угодили в отдел. Если в прошлый раз на них оформляли протоколы, теперь дело серьезное — уголовное, по статье о «Хулиганстве».

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря, четверым подозреваемым избрана мера в виде подписки о невыезде. Остальные просто были опрошены как свидетели.

    История, которая легла в основу уголовного дела, произошла в середине ноября. Тогда в саду Сан-Галли подростки устроили якобы драку с двумя прохожими, которые не вписались в их представление о мужественности. Тогда у пойманных сорванцов Центр «Э» забрал телескопическую дубинку, аэрозольный пистолет и ножик. На четверых старших были оформлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

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    Комментарии 1

    Невский Александр20 Дек 2022 в 09:08
    Типичные представители протестного движения "молодые либералы", не доехавшие до Катара. Свободу навальному!
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