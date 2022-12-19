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    «Мы самые вредные и токсичные люди на планете. Кто больше?» Лукашенко иронично рассказал, о чем спорит с Путиным

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    6 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично поделился, о чем спорит с главой России Владимиром Путиным. Выяснилось, что речь идет о «вредности и токсичности».

    «Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Вот и все. Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — заявил Лукашенко 19 декабря на совместной пресс-конференции с Путиным.

    Также он добавил, что вбить клин между Минском и Москвой ни у кого не получится.

    В Минске 19 декабря состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Последний заявил, что Россия без Белоруссии обойдется, а вот Белоруссия без России — нет.

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    Комментарии 6

    своих не бросаем19 Дек 2022 в 23:38
    вот нравится мне батька, самокритика на высоте.
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