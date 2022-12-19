«Мы самые вредные и токсичные люди на планете. Кто больше?» Лукашенко иронично рассказал, о чем спорит с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично поделился, о чем спорит с главой России Владимиром Путиным. Выяснилось, что речь идет о «вредности и токсичности».



«Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Вот и все. Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — заявил Лукашенко 19 декабря на совместной пресс-конференции с Путиным.

Также он добавил, что вбить клин между Минском и Москвой ни у кого не получится.