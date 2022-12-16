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    Путин прилетит в Минск на разговор с Лукашенко

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    Президент РФ Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Об этом 16 декабря сообщают телеграм-канал «Пул Первого» и государственное белорусское агентство БелТА.

    Переговоры пройдут во Дворце Независимости. Встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сначала пройдет в расширенном составе с участием членов правительств двух стран, глав министерств и ведомств. А после лидеры пообщаются один на один, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

    Предполагается, что президенты намерены обсудить ход реализации принятых ранее союзных программ. В том числе речь пойдет о торгово-экономическом взаимодействии, импортозамещении, сотрудничестве в энергетической сфере, вопросах безопасности и ситуации в мире.

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