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    Ответный удар по снегу. На улицы Петербурга выпустили полтысячи дополнительных самосвалов

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    3 комментария

    К вывозу снега с петербургских улиц привлекли почти 500 дополнительных самосвалов. Об этом 19 декабря заявил губернатор Александр Беглов в эфире Радио России.

    «Им сегодня непросто, сложно. Третью неделю они работают без выходных, в усиленном режиме. Только за прошлый вторник в Петербурге выпало 17 сантиметров снега. Всего с начала декабря — почти 45 сантиметров», — отметил он.

    По словам губернатора, все силы и технику сосредоточили на расчистке проезжей части, тротуаров и остановок, основных магистралей. Сейчас руководителям дорожных предприятий поручили усилить работу по вывозу снега — в первую очередь будут чистить «знаковые для Петербурга места» и парковки для инвалидов, а также площадки с мусорными контейнерами.

    Также Беглов отметил, что до начала оттепели многие районы успели расчистить проезды внутри кварталов и выезды из дворов.

    Как писала «Фонтанка», за выходные с улиц Петербурга вывезли почти 96 тысяч кубометров снега, а с начала снегопадов — почти 400 тысяч. В среднем на прошедшей неделе каждый день их чистили порядка 970 единиц специализированной техники и 900 дворников.

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    Комментарии 3

    Zhora201919 Дек 2022 в 22:04
    ну ок, грязный снег вывезут, хоть и не отовсюду.. а с грязищей как бороться? проехал сегодня по центру - вся машина в каком то г......
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