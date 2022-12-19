Ответный удар по снегу. На улицы Петербурга выпустили полтысячи дополнительных самосвалов

К вывозу снега с петербургских улиц привлекли почти 500 дополнительных самосвалов. Об этом 19 декабря заявил губернатор Александр Беглов в эфире Радио России.



«Им сегодня непросто, сложно. Третью неделю они работают без выходных, в усиленном режиме. Только за прошлый вторник в Петербурге выпало 17 сантиметров снега. Всего с начала декабря — почти 45 сантиметров», — отметил он.

По словам губернатора, все силы и технику сосредоточили на расчистке проезжей части, тротуаров и остановок, основных магистралей. Сейчас руководителям дорожных предприятий поручили усилить работу по вывозу снега — в первую очередь будут чистить «знаковые для Петербурга места» и парковки для инвалидов, а также площадки с мусорными контейнерами.