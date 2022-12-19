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    Экономика и санкции

    Первый пошёл. Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича

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    5 комментариев

    Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов российского миллиардера Романа Абрамовича, находящегося под санкциями. Об этом 19 декабря сообщается на сайте правительства страны.

    Инициировала процесс глава МИД Канады Мелани Жоли. Уточняется, что это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству осуществлять арест активов, принадлежащих лицам, попавшим под санкции. Канада является первой страной G7, которая реализует такие меры. Министр Жоли рассматривает возможность судебного обращения о конфискации активов, что позволило бы «направить средства на восстановление Украины», поясняется в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Абрамович через суд потребовал выплаты $ 1 млн от Евросоюза и два самолёта — от США.

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    Комментарии 5

    Семён Воля19 Дек 2022 в 20:30
    Вот просто интересно, есть ли на свете страна, где нет активов Абрамовича?
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