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    Абрамович требует выплаты $1 млн от Евросоюза и два самолета — от США

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    5 комментариев

    Роман Абрамович через суд пытается добиться выплаты более 1 миллиона долларов от властей Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

    По информации СМИ, Абрамович пытается оспорить введенные против него санкции. При этом пытается обязать Европейский совет перечислить 1 миллион долларов в благотворительный фонд, созданный после продажи «Челси».

    WSJ также сообщает, что несколько других российских предпринимателей пытаются оспорить санкции ЕС. Среди них называется Алишер Усманов.

    По данным Bloomberg, Абрамович также нанял адвокатов из американской юридической фирмы. Стоимость их услуг составляет, по данным издания, от 875 до 1900 долларов в час. Их задача — оспорить ордер США на арест двух самолетов в связи с предполагаемым нарушением санкций.

    Якобы речь идет о конфискованными американскими властями Boeing 787–8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. В Соединенных Штатах утверждают, что оба принадлежат Абрамовичу.

    Роман Абрамович попал под санкции Великобритании 10 марта, 15-го числа того же месяца — в санкционный список ЕС. Усманова Евросоюз включил в списки 28 февраля.

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    Комментарии 5

    kоt-obormot17 Июл 2022 в 20:23
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    +0-0
    Zet17 Июл 2022 в 20:05
    Ну если нанял дорогих юристов для оспоривания ареста, то самолёты действительно его...
    +0-0
    Иван Хмельницкий17 Июл 2022 в 20:01
    Надо, Рома! Надо!
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