Абрамович требует выплаты $1 млн от Евросоюза и два самолета — от США

Роман Абрамович через суд пытается добиться выплаты более 1 миллиона долларов от властей Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные The Wall Street Journal.



По информации СМИ, Абрамович пытается оспорить введенные против него санкции. При этом пытается обязать Европейский совет перечислить 1 миллион долларов в благотворительный фонд, созданный после продажи «Челси».

WSJ также сообщает, что несколько других российских предпринимателей пытаются оспорить санкции ЕС. Среди них называется Алишер Усманов.