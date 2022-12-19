Любимое слово – трактор. В Петербурге появился самый юный борец со снегом

На помощь петербургским коммунальщикам пришло подкрепление. С лопаткой наперевес чистить улицы выходит самый юный волонтер – Макару всего два года, но упорства ему не занимать.
читатель «Фонтанки»
«Сегодня гулял в Купчино по району с мамой. Увидел, что снег чистят, взял свою лопату и начал помогать коммунальщикам», – рассказал 19 декабря «Фонтанке» отец мальчика.
Макар любит технику, особенно тракторы. Это слово – любимое в его лексиконе, который пока состоит всего из пяти. На прогулку Макар всегда ходит с двумя лопатками – чтобы запасной в случае чего можно было поделиться с мамой или папой.
Помощь в уборке петербургских улиц действительно не помешает: за выходные с них вывезли почти 96 тысяч кубометров снега, а с начала снегопадов – более 400 тысяч.