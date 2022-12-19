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    Председатель Российского исторического общества Могилевский стал заместителем главы Минобрнауки

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    2 комментария

    Новым заместителем министра науки и высшего образования РФ назначен председатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Об этом 19 декабря сообщил официальный Telegram-канал Минобрнауки.

    Фото: Минобрнауки РФ / Telegram-канал
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    В сообщении уточняется, что в министерстве Могилевский будет курировать работу двух департаментов: информполитики и комплексной безопасности, а также международного сотрудничества.

    Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Григория Гурова — последний был назначен председателем российского движения детей и молодежи «Движение первых».

    Фото: Минобрнауки РФ / Telegram-канал

    Константин Могилевский родился в 1982 году в Твери. В 2002 году с отличием окончил Историко-архивный институт РГГУ. Член президиума Совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». До декабря 2016 года работал в должности заместителя начальника аналитического управления аппарата Государственной думы РФ.

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    Комментарии 2

    Михаил Микушин19 Дек 2022 в 18:46
    Могу себе представить, что представляет собою "Российское историческое общество" при нынешнем режиме.....
    +8−0
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