Председатель Российского исторического общества Могилевский стал заместителем главы Минобрнауки

Новым заместителем министра науки и высшего образования РФ назначен председатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Об этом 19 декабря сообщил официальный Telegram-канал Минобрнауки.

В сообщении уточняется, что в министерстве Могилевский будет курировать работу двух департаментов: информполитики и комплексной безопасности, а также международного сотрудничества.



Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Григория Гурова — последний был назначен председателем российского движения детей и молодежи «Движение первых».