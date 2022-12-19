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    «Коммерсант»: Техосмотр в России подорожает в среднем на 57%. Самый дорогой тариф ждет Петербург

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    13 комментариев

    С 1 января 2023 года в России вырастет стоимость техосмотра. В большинстве регионов тарифы решили поднять до установленного ФАС РФ порога.

    Согласно приказу ФАС по расчету предельных тарифов на техосмотр, для каждого субъекта их будут устанавливать региональные власти. Утвердить тарифы они должны до 20 декабря этого года. «КоммерсантЪ» проанализировал опубликованные документы по 45 регионам и высчитал, что в среднем по стране цены на ТО для легковых автомобилей вырастут на 57%. При этом в большинстве регионов приняли минимальный разрешенный ФАС тариф в 913 рублей, пишет издание 19 декабря. В том числе, такой минимум установили в Москве, объяснив решение «интересами граждан».

    Сильнее всего ТО подорожает в Орловской области — втрое. В 2,4 раза тарифы вырастут в Омской области, в 1,9 раза — в Оренбургской области, и вдвое — в Хакасии. Наименьший рост ждет Приморский край (на 3,9%) и Мурманскую область (на 6%). А вот самый высокий тариф среди планируемых оказался в Петербурге — 1 543,59 рубля.

    По новым правилам, ценообразование в сфере техосмотра должно постоянно актуализироваться. Для этого регион должен запрашивать у операторов сведения о расходах и, исходя из них, рассчитывать показатель на следующий год. А если данные присылают меньше половины действующих на рынке компаний, региональные власти индексируют тариф на уровень инфляции, но при этом цены не должны быть ниже установленного ФАС порога в 913 рублей для легковых автомобилей, 321 рубля — для мотоциклов, 1,56–1,88 тысячи рублей — для автобусов, и 0,9–1,96 тысячи рублей — для грузовиков. Но собрать необходимые данные с операторов чиновникам будет непросто, рассказал изданию глава Гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек. В Ленобласти, например, собрали сведения всего с 32% фирм.

    В антимонопольной службе «Ъ» сообщили, что проанализируют новые тарифы в регионах, когда те окончательно утвердят.

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    Комментарии 13

    Михаил Петров-Водкин19 Дек 2022 в 20:35
    Нужно затянуть пояса и потерпеть, пока автомобили не исчезнут. Уже недолго осталось.
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