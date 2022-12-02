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    Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырастет почти в два раза. Его не пересматривали 10 лет

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    Власти Петербурга намерены пересмотреть размер предельной платы за технический осмотр транспортных средств, следует из постановления городского правительства, опубликованного 2 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.

    Как следует из документа, максимальная стоимость услуг вырастет на 75%. Так, техосмотр легковых автомобилей будет стоить не менее 1 543,59 рубля, тогда как сейчас планка установлена на уровне 881 рубля. Та же услуга для мототранспортных средств подорожает с 294,00 до 515,11 рубля.

    Автобусы, троллейбусы в зависимости от веса смогут пройти ТО за 2 778,82 и 3 344,74 рубля (ранее 1 586 рублей и 1 909 рублей). Для грузовиков стоимость в зависимости от тоннажа составит 1 646,97, 3 241,37 и 3 498,93 рубля (ранее 940, 1 850 и 1 997 рублей).

    Как пояснили «Фонтанке» в комитете по тарифам, размер предельной платы за технический осмотр автомобилей не менялся с 2012 года.

    «Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает предельный размер платы, который имеют право взимать с автовладельцев операторы технического осмотра — организации, получившие соответствующую аккредитацию. В рамках конкурентного рынка операторы, ориентируясь на предельный размер платы, устанавливают стоимость услуг», — отметили в ведомстве.

    В настоящее время техосмотр обязателен только для юридических лиц и в ряде случаев для физических лиц. Например, если автомобиль используется в служебных целях, для перевозки пассажиров или он зарегистрирован в такси, если гражданин собирается поставить машину или мотоцикл на учет или у транспорта изменился владелец, а также если в машину внесли конструктивные изменения.

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