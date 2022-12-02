Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырастет почти в два раза. Его не пересматривали 10 лет

Как следует из документа, максимальная стоимость услуг вырастет на 75%. Так, техосмотр легковых автомобилей будет стоить не менее 1 543,59 рубля, тогда как сейчас планка установлена на уровне 881 рубля. Та же услуга для мототранспортных средств подорожает с 294,00 до 515,11 рубля.

Власти Петербурга намерены пересмотреть размер предельной платы за технический осмотр транспортных средств, следует из постановления городского правительства, опубликованного 2 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.

Автобусы, троллейбусы в зависимости от веса смогут пройти ТО за 2 778,82 и 3 344,74 рубля (ранее 1 586 рублей и 1 909 рублей). Для грузовиков стоимость в зависимости от тоннажа составит 1 646,97, 3 241,37 и 3 498,93 рубля (ранее 940, 1 850 и 1 997 рублей).

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по тарифам, размер предельной платы за технический осмотр автомобилей не менялся с 2012 года.



«Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает предельный размер платы, который имеют право взимать с автовладельцев операторы технического осмотра — организации, получившие соответствующую аккредитацию. В рамках конкурентного рынка операторы, ориентируясь на предельный размер платы, устанавливают стоимость услуг», — отметили в ведомстве.

