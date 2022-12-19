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    Жители Комарово опасаются, что вместо леса получат гаражи Смольного

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    2 комментария
    Фото: 47news
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    Жители посёлка Комарово встревожены возможной вырубкой деревьев на Курортной улице, где ранее располагались так называемые «дачи атомщиков». Территорию, которую они привыкли считать реликтовым лесом, могут занять гаражи Смольного — земля предоставлена администрации губернатора Петербурга на правах бессрочного пользования. Подробности этой истории 19 декабря рассказывает 47news.

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    По данным портала, прошлой весной участок площадью 1,2 га был поставлен на кадастровый учёт, получил отдельный номер и сегодня предназначен для строительства неких служебных гаражей.

    Фото: 47news
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    Непосредственно сейчас на данной территории никаких работ по обустройству чего бы то ни было не происходит, однако владельцы домов поблизости уверены, что вырубка леса в пользу строительства гаражей — лишь вопрос времени.

    Местные жители просят губернатора Петербурга Александра Беглова обратить внимание на их проблему. Они настаивают, что образованный земельный участок граничит с городскими лесами, входящими в состав памятника природы «Комаровский берег», и «фактически по характеру древесной растительности является их продолжением». В то же время, судя по описанию и предоставленной карте памятника природы «Комаровский берег», на данный момент земля, где могут построить гаражи, не является его частью.

    В пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга на звонок журналистов издания не ответили. Подробнее о возможной застройке гаражами территории, примыкающей к бывшим «дачам атомщиков», читайте на 47news.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный решил не раздавать землю под Петербургом участникам боевых действий.

    Фото: 47news
    Фото: 47news

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    Комментарии 2

    Avs715319 Дек 2022 в 18:29
    Гаражи... Это наша жизнь!
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