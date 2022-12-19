Жители Комарово опасаются, что вместо леса получат гаражи Смольного

Жители посёлка Комарово встревожены возможной вырубкой деревьев на Курортной улице, где ранее располагались так называемые «дачи атомщиков». Территорию, которую они привыкли считать реликтовым лесом, могут занять гаражи Смольного — земля предоставлена администрации губернатора Петербурга на правах бессрочного пользования. Подробности этой истории 19 декабря рассказывает 47news.

По данным портала, прошлой весной участок площадью 1,2 га был поставлен на кадастровый учёт, получил отдельный номер и сегодня предназначен для строительства неких служебных гаражей.

Непосредственно сейчас на данной территории никаких работ по обустройству чего бы то ни было не происходит, однако владельцы домов поблизости уверены, что вырубка леса в пользу строительства гаражей — лишь вопрос времени.



Местные жители просят губернатора Петербурга Александра Беглова обратить внимание на их проблему. Они настаивают, что образованный земельный участок граничит с городскими лесами, входящими в состав памятника природы «Комаровский берег», и «фактически по характеру древесной растительности является их продолжением». В то же время, судя по описанию и предоставленной карте памятника природы «Комаровский берег», на данный момент земля, где могут построить гаражи, не является его частью.

