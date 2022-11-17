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    Смольный решил не раздавать землю под Петербургом участникам боевых действий

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    Комитет имущественных отношений правительства Петербурга официально уведомил городской Росреестр о необходимости не ставить на государственный кадастровый учёт земельные участки, которые ранее были выданы льготникам, включая ветеранов боевых действий. Как сообщает 17 ноября портал 47news, председатель комитета Леонид Кулаков лично просит главу управления Росреестра Владимира Корелина «рассмотреть возможность снятия с учёта», если они уже успели быть образованы.

    По данным издания, большинство из тех, кто попал в список КИО, — это мужчины, воевавшие в Афганистане, Чечне, Сирии. Также там присутствуют и те, кто, имея уже статус участников боевых действий, отправились на Украину и, согласно вступившим в этом году поправкам в Земельный кодекс, имеют право на получение бесплатных шести соток в Солнечном, Репино или Лисьем Носу.

    Источник 47news в Смольном уточнил, что всего было выдано порядка 400 земельных участков, и всех их попросят вернуть. В официальном распоряжении об отмене процедуры уточняется, что причина — в отсутствии утверждённого проекта межевания территории.

    Ранее «Фонтанка» писала, что ветераны СВО также смогут претендовать на выделение бесплатных земельных участков в Московской области, Республике Крым и Севастополе. С таким предложением выступило Минобороны РФ.

    Подробнее о том, почему участники боевых действий вряд ли смогут рассчитывать на землю в Курортном или Пушкинском районе Петербурга, читайте на 47news.

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