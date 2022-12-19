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    Экономика и санкции

    Запрет на владение недвижимостью в Финляндии для россиян посчитали неэффективным

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    3 комментария

    Введение полного запрета на владение недвижимостью для россиян в Финляндии не будет эффективным, считают члены рабочей группы при министерстве обороны республики.

    Как пишут финские СМИ 19 декабря, еще в ноябре минобороны Финляндии задалось вопросом: стоит ли усиливать ограничения на приобретение россиянами недвижимости в Суоми? И, по мнению экспертов, нынешнее законодательство и новые полномочия властей по мониторингу сделок с такими объектами, вступающие в силу с 2023 года, достаточны. Поэтому ужесточение ограничений не будет эффективной или подходящей мерой.

    К марту в республике ждут от рабочей группы второй доклад — о вариантах усиления надзора за владением недвижимостью лицами, не входящими в Европейскую экономическую зону.

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    Комментарии 3

    Невский Александр19 Дек 2022 в 18:30
    Задворки империи забылись
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