Запрет на владение недвижимостью в Финляндии для россиян посчитали неэффективным

Введение полного запрета на владение недвижимостью для россиян в Финляндии не будет эффективным, считают члены рабочей группы при министерстве обороны республики.



Как пишут финские СМИ 19 декабря, еще в ноябре минобороны Финляндии задалось вопросом: стоит ли усиливать ограничения на приобретение россиянами недвижимости в Суоми? И, по мнению экспертов, нынешнее законодательство и новые полномочия властей по мониторингу сделок с такими объектами, вступающие в силу с 2023 года, достаточны. Поэтому ужесточение ограничений не будет эффективной или подходящей мерой.

