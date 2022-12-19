Из четырех домов Петербурга украли «санкционное» оборудование. Пострадавшие сидят без тепла и горячей воды

В Петербурге в ночь на 19 декабря было украдено оборудование индивидуальных тепловых пунктов из подвалов четырех домов ЖК «На Королева». Об этом «Фонтанке» рассказала председатель ТСЖ одного из домов, Юлия.

«Сегодня ночью в нашем доме по адресу: проспект Королева 68, стр.1 был произведен взлом подвалов, кража оборудования и автоматики в ИТП (индивидуальные тепловые пункты), — рассказала собеседница. — Злоумышленники также обворовали несколько соседних домов по адресу: проспект Королева, дома №№62, 64, 66».

Все четыре 19-этажных (в общей сложности на 1944 квартиры) дома до сих пор без горячей воды, в трех — №№62, 64 и 66, по информации Юлии, — все еще отсутствует тепло. «Воды горячей нет до сих пор, и не будет, потому что запчасть ищем. По предварительным подсчетам, завтра-послезавтра. Их сейчас нет сейчас в городе, как мне объяснили», — добавила глава ТСЖ.

«Оборудование — оно сейчас очень дорогое, и его практически нет, потому что оно под санкциями», — пояснила ценность похищенного Юлия. Она добавила, что когда пропажа обнаружилась, в подвале ее дома стоял кипяток: то ли похитители деформировали трубу, то ли она лопнула.

Жильцы домов вызвали полицию, которая в настоящее время работает на месте происшествия.

Пострадавшие просмотрели видео с камер наблюдения: оно запечатлело, как в 02:19 неизвестные взломали дверь в подвал в доме №64. По мнению жильцов, похитители знали, где и что находится.