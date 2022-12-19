Спасение из курортного «плена». В МЭР рассказали, сколько российских туристов уже вывезли из Египта

В Россию из Египта уже возвращено более тысячи застрявших туристов, оставшиеся там россияне размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Об этом 19 декабря заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруко, пишет ТАСС.



Он добавил, что в ближайшее время планируется проведение стратегических сессий с туроператорами, где будет обсуждаться единый алгоритм реагирования в кризисных ситуациях.



«Фонтанка» писала, что российские туристы застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. По данным Tez Tour, для возвращения россиян из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов, которые должны состояться с 18 по 21 декабря.

