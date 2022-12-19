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    Спасение из курортного «плена». В МЭР рассказали, сколько российских туристов уже вывезли из Египта

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    4 комментария

    В Россию из Египта уже возвращено более тысячи застрявших туристов, оставшиеся там россияне размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Об этом 19 декабря заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруко, пишет ТАСС.

    Он добавил, что в ближайшее время планируется проведение стратегических сессий с туроператорами, где будет обсуждаться единый алгоритм реагирования в кризисных ситуациях.

    «Фонтанка» писала, что российские туристы застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. По данным Tez Tour, для возвращения россиян из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов, которые должны состояться с 18 по 21 декабря.

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    Комментарии 4

    27457080619 Дек 2022 в 17:32
    Эта авиакомпания не может лететь по тому маршруту, по которому летит другая - вывозная?
    +1−0
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