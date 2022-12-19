Стало известно, сколько миллионов долларов получит сборная Аргентины за победу на ЧМ-2022

Сборная Аргентины получит от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) 10 миллионов долларов призовых за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом президент организации Алехандро Домингес написал 19 декабря в соцсетях.



Сертификат на всю сумму вручили футболистам прямо в раздевалке после матча с французами.



Кроме того, как пишет Associated Press, Федерация футбола Аргентины получит от ФИФА около 42 млн долларов призовых. Французы же заработали для своей федерации 30 млн долларов.



По данным издания, каждая национальная федерация футбола получает не менее 9 млн долларов призовых за участие в ЧМ-22, плюс еще по 1,5 млн за подготовку к турниру.

