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    Стало известно, сколько миллионов долларов получит сборная Аргентины за победу на ЧМ-2022

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    Сборная Аргентины получит от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) 10 миллионов долларов призовых за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом президент организации Алехандро Домингес написал 19 декабря в соцсетях.

    Сертификат на всю сумму вручили футболистам прямо в раздевалке после матча с французами.

    Кроме того, как пишет Associated Press, Федерация футбола Аргентины получит от ФИФА около 42 млн долларов призовых. Французы же заработали для своей федерации 30 млн долларов.

    По данным издания, каждая национальная федерация футбола получает не менее 9 млн долларов призовых за участие в ЧМ-22, плюс еще по 1,5 млн за подготовку к турниру.

    Напомним, что сборная Аргентины победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти. Для аргентинцев это третий подобный успех. Ранее они выигрывали в 1978 и 1986 годах.

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    Комментарии 4

    radon19 Дек 2022 в 16:28
    Домингес, это тот, который в "Зените" играл?
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